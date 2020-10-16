現年37歲的藝人李佳穎今年6月出席活動時大方公開「戀愛中」引起網友的討論。事隔4個月她突然在個人社群平台上曬出一系列「絕美婚紗照」，並在文章中直呼「非常喜歡，非常不可思議」吸引超過3.7萬人按讚。

李佳穎一出道便以洋娃娃般的甜美外貌與清新的氣質受到大批粉絲的喜愛，並在《米可，GO！》、《桃花小妹》、《料理情人夢》、《粉愛粉愛你》、《莫非，這就是愛情》、《長不大的爸爸》等劇中演出，今年也將推出新作品《愛不愛栗絲》備受期待。

在 Instagram 查看這則貼文 李佳穎（@junoohknow）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 6 日 上午 7:18 張貼

而4個月前她在接受媒體聯訪時被問到感情相關問題，她也大方承認已有一位交往一年的圈外男友，周圍的朋友也都看過他，現階段十分幸福、開心，也不排斥接受男友求婚。沒想到，昨日(15號)她突然在IG上曬出多張夢幻婚紗照小露事業線，吸引好友安心亞及黃小柔等人留言「想娶」、「最美最單純的新娘」。

不過，據「ETtoday星光雲」報導，李佳穎的經紀人表示，這組圖是跟婚紗業者合作拍攝，不是真的要結婚的婚紗照。而粉絲看到後也紛紛大讚她是「超強凍齡童顏」、「美呆了」。

在 Instagram 查看這則貼文 李佳穎（@junoohknow）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 15 日 上午 8:32 張貼

(中時新聞網)