經過漫長的籌備與規畫，全新的JAMEI CHEN大安概念店於2020年10月開幕。推開潔白的復古選轉門，彷彿一腳穿越了國境，轉眼間到了法國巴黎凡登廣場。
JAMEI CHEN由國內知名設計師陳季敏於1987年創立至今，本由大安路發跡的陳季敏，在30多年後再度選擇大安路設立如此高規格的概念空間，有如將巴黎凡登廣場搬到了台北鬧區。2020年全球受疫情衝擊，許多品牌不敵整體環境經濟不景氣下，改以保守的態度經營， JAMEI CHEN品牌創辦人陳季敏卻在此時逆向操作，「我覺得在最不好的時刻，反而會迫使你更認真的思考面對、怎麼去解決當下的處境。」
純淨、優雅、與眾不同，就是JAMEI CHEN大安概念店。推開旋轉門，淺淺的池塘裡聚集著綠色如星辰的小植物與可愛的動物。 佔地約100 坪，映入眼簾的像是一個藝廊， 陳列著JAMEI CHEN的精品服飾、配件與大安概念店獨有的造型雕塑。更為獨特的店內有著告解室，雖然不知道是不是史上第一個有告解室的時尚空間，不過確定是台灣首創，走進更衣室你將能發現這個祕密，至於是誰會聽到你的告解？值得自己去揭開這個秘密。
逛累了「JAMEI CHEN全新大安概念店」還有露天庭院和綠意包圍的小花園，可以在此稍作休息，喝杯咖啡。綠意盎然的空間撫慰塵囂，消彌疲憊的身心，這是疫情下的奢侈。
(中時 )
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