配合大安概念店開幕，JAMEI CHEN的新款制服隨之登場。以英倫學院風的風格，更顯品牌服務的專業與典雅。（鄧博仁攝）

「經典是曾經的顛覆，品味是時尚的進化。」 —— JAMEI CHEN創辦人 陳季敏。（鄧博仁攝）

一根根向上升騰的木製長柱與潔白的室內空間形成強烈對比，為這個空間添足了神聖感，媲美聖母院大教堂。（鄧博仁攝）

此區目前亦陳設著時尚攝影家漢姆特．紐頓(Helmut Newton)的限量攝影集，顯現出JAMEI CHEN品牌與藝術和影像有著不可分割的密切關聯。（鄧博仁攝）

角落也陳列著當初大安概念店最初的模型，與實際完成後的空間相互對照，形成虛實演變、彼此呼應的對話。（鄧博仁攝）

經過漫長的籌備與規畫，全新的JAMEI CHEN大安概念店於2020年10月開幕。推開潔白的復古選轉門，彷彿一腳穿越了國境，轉眼間到了法國巴黎凡登廣場。

JAMEI CHEN由國內知名設計師陳季敏於1987年創立至今，本由大安路發跡的陳季敏，在30多年後再度選擇大安路設立如此高規格的概念空間，有如將巴黎凡登廣場搬到了台北鬧區。2020年全球受疫情衝擊，許多品牌不敵整體環境經濟不景氣下，改以保守的態度經營， JAMEI CHEN品牌創辦人陳季敏卻在此時逆向操作，「我覺得在最不好的時刻，反而會迫使你更認真的思考面對、怎麼去解決當下的處境。」

純淨、優雅、與眾不同，就是JAMEI CHEN大安概念店。推開旋轉門，淺淺的池塘裡聚集著綠色如星辰的小植物與可愛的動物。 佔地約100 坪，映入眼簾的像是一個藝廊， 陳列著JAMEI CHEN的精品服飾、配件與大安概念店獨有的造型雕塑。更為獨特的店內有著告解室，雖然不知道是不是史上第一個有告解室的時尚空間，不過確定是台灣首創，走進更衣室你將能發現這個祕密，至於是誰會聽到你的告解？值得自己去揭開這個秘密。

逛累了「JAMEI CHEN全新大安概念店」還有露天庭院和綠意包圍的小花園，可以在此稍作休息，喝杯咖啡。綠意盎然的空間撫慰塵囂，消彌疲憊的身心，這是疫情下的奢侈。

(中時 )