雲林縣虎尾鎮公所16日舉辦聯合社區成果展，14個社區發展協會相互分享社區資源與成果。（周書聖攝）

雲林縣虎尾鎮墾地社區的志工媽媽，發揮創意，將破舊絲襪、廢棄塑膠袋做成手工花，把廢棄物加工利用，變成社區、家中美麗的裝飾品。虎尾鎮公所16日舉辦聯合社區成果展，各社區相互分享平時社區活動的成果作品。

雲林縣政府致力協助社區營造，109年開始推動福利社區化小旗艦計畫，並給予社區發展協會補助經費，各協會則運用經費舉辦活動，改善社區環境。虎尾鎮14個社區特別以聯合社區模式，擴大活動規模，增進社區之間交流。

小旗艦家族聯合康樂隊志工於聯合成果展上，跳舞帶動氣氛。（周書聖攝）

雲林縣虎尾鎮墾地社區發展協會志工媽媽發揮創意，利用破舊絲襪，製作成環保手工花。（周書聖攝）

墾地社區發展協會運用廢棄塑膠袋、絲襪，製作成生活中的裝飾品；堀頭社區發展協會里民提供閒置土地，種植500多顆落羽松，秋天一到葉片轉紅，當地就變成許多網紅拍照打卡聖地。不僅美化社區景觀，也提升當地觀光。

雲林縣政府社會處長林文志表示，透過福利社區化計畫，將縣府要推動的福利政策，經由社區發展協會傳遞給每一位里民，不只能增進社區向心力，也能讓縣府聽到社區的需求。

虎尾鎮公所也藉由聯合社區成果展活動，公開表揚23位績優志工，肯定里民對社區的奉獻，也鼓勵里民持續參與社區公共活動，林文志強調，不只要爭取縣內資源，未來要提升爭取衛福部大旗艦計畫資源，讓社區更加活化、繁榮。

(中時 )