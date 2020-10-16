帛琉旅遊泡泡成形，中央流行疫情指揮中心16日上午召集交通部、外交部、移民署等單位研商，決議推進建構「我國首個旅遊泡泡」示範目的地，拍板由交通部彙整跨部意見後，23日正式在指揮中心提案、審查。

指揮中心副指揮官陳宗彥受訪時說，今早開會歷經一小時由各部會交換意見，也有共識要推動本案，因此決議交由交通部，彙整觀光局（含觀光業的建議）、民航局（航權）、移民署（出入境事務），還有指揮中心（防疫事務）等意見，下周正式提案。

觀光局知情官員表示，提案計畫將會包含：踩線團與未來國人出團所涉及的吃、住、行等安排，還有班機、機場動線等細節，都將涵蓋在計畫中。

官員說，現在將兩路行動，第一路將密切詢問指揮中心必要的旅遊防疫重點，確實納入旅遊規劃中；第二路將找熟悉帛琉的旅遊業者開始研究行程規劃。

官員強調，考量旅遊業者早已熟悉帛琉市場，因此規劃的「踩線團」，其考察重點將放在「安排防疫專家隨行，全程檢視防疫作為」上面。

(工商 )