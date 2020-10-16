鄭元暢個人Yourube頻道推出「不專業廚房」系列影片獲好評，上週邀來即興女王陳嘉樺（Ella）蒞臨，把廚房變成KTV，鬼吼鬼叫技能加上神來一筆幽默感，讓鄭元暢難以招架，粉絲也笑得快翻桌。本週Ella將和鄭元暢邊做菜邊玩cosplay，特地準備胖胖衣、絲質睡袍，重現偶像劇《薔薇之戀》的「百合」跟「葵」。

Ella特地請來髮型師要幫忙戴假髮，鄭元暢連忙阻止，自告奮勇說要彼此互戴，還不準髮型師入鏡，笑說自己是「不專業髮型師」，變裝結束可以幫Ella恢復漂亮瀏海，但Ella嚇得大吼「我不相信你，我又不是健身教練」。結果Ella一戴上假髮，搞笑一秒從「百合」變身葉璦菱，唱起〈殘缺的溫柔〉，讓鄭元暢大笑到出鏡。

Ella在做菜時，靈感宛如泉源般湧出，開口講出許多心靈雞湯，但每次講完就會開始鬼叫，嚇得鄭元暢直喊好可怕。不過鄭元暢也說，自己受Ella影響很深，有「野狗樺」之稱的Ella吐槽他「不要自己瘋還要怪到我頭上」，讓鄭元暢哭笑不得。「鄭元暢之不專業廚房」每週五晚上8點30分於Youtube頻道播出。

鄭元暢當年在《薔薇之戀》中以長髮造型演出。（圖／可米提供）

Ella、鄭元暢互相幫著裝。（M.I.E.最大國際娛樂提供）

鄭元暢邀請Ella合體下廚，戴假髮重現當年《薔薇之戀造型》。（M.I.E.最大國際娛樂提供）

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