台中市議員施志昌與林祈烽16日在民政業務質詢時質疑《台中市公立殯葬設施回饋地方自治條例》回饋標準不一，除了相鄰里的界定混亂，納骨塔所在地是否有回饋是兩樣情，比其他縣市回饋金額也低。台中市生命禮儀管理處每年歲入比歲出就多8300萬，在修正回饋標準之後也要提高回饋比例；對此，市府表示，未來是否參酌新北市立法，以距離作為設定回饋區鄰里的考量，市府將再進行評估。

施志昌指出，大台中合併至今十年，但是關於台中整體的治理，仍然受到過去縣區與市區的區隔而產生差異，《台中市公立殯葬設施回饋地方自治條例》建議修正，包括相鄰里不一定都有回饋金。

施志昌表示，《新北市立殯儀館火化場及骨灰骨骸存放設施回饋地方自治條例》，以殯葬設施為圓心，用距離納入周邊相鄰里來分配回饋金，保證所在里的金額與相鄰里做為區隔。

此外，為何有些納骨塔所在地有回饋金其他沒有？台中現在還有在使用的納骨塔就有28座，但僅有西屯第十三公墓內納骨塔與神示範公墓內第一納骨塔所在地與相鄰里有回饋金，其他剩下的26處？光大甲就有三座、大安一座與外埔兩座

，難道這些不能納入回饋？

他指出，台中殯葬設施回饋的比例僅每年收入的3％，每年回饋金大約僅670萬，但新北回饋金比例是收入的12％，每年回饋金約2000萬，台北也有10％，應提高回饋金比例。

施志昌強調，生管處不是沒有經費。去年生命禮儀管理處的歲入就超過4.43億，但歲出才3.6億，其中來自殯葬設施的各種規費收入就有4.07億，規費收入減掉歲出，有將近4700萬，如果是整體歲入減掉歲出，更有8300萬，經費已相當充足。

他希望民政局能盡快修正《台中市公立殯葬設施回饋地方自治條例》，不要用舊台中的思維治理大台中。

對此，民政局表示，因各公立殯葬設施如火化場、殯儀館等特性不一，對於當地環境居住安寧、交通秩序影響程度也不相同，因此市府對殯葬設施回饋金回饋區的規畫，除將客觀距離範圍納為考量，也於訂定或調整回饋區時至當地蒐整地方意見，兼顧當地居民感受。未來是否參酌新北市立法，以距離作為設定回饋區鄰里的考量，市府將再進行評估。

針對台中納骨塔僅西屯區第十三公墓內納骨堂及神岡區第一公墓內納骨堂有回饋金部分，民政局表示，市府之前曾於台中市殯葬管理自治條例規定2019年1月1日後停止編列納骨塔回饋金，不過後來議會決議通過刪除該規定，因此維持發放回饋金至今。

回饋金比例是否調整？民政局指出，因涉及成本費用支出，所以調整回饋金應與台中公立殯葬設施規費收費一併檢討

，將與預算相關單位研議評估。

(中時 )