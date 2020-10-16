畢業於國立聯合大學的邱晨逸，從小就在父母親的殷殷期盼下，一路從大學攻讀到碩士學位，家人希望他畢業後找朝九晚五的職缺，但他知道自己更適合自由、有挑戰性的工作，因此，邱晨逸在退伍後，毅然決然加入不動產仲介業，入行第二年年薪突破百萬，單月最高收入達26萬，同一年更奪下永慶房屋業務新人王的獎項肯定。

邱晨逸說，求學時就開始思索未來的人生方向，也因為過去數份打工經驗，讓他更了解自己最想從事的是能獲得高薪、高成就感與兼顧生活的工作。在深思熟慮之後，邱晨逸做出跟同班同學們完全不同的房仲選擇，「我不走尋常路，而是選擇最適合自己的路！」

邱晨逸(圖左五)在努力工作之餘，也會帶著家人，跟同事出國旅遊享受人生。(圖/業者提供)

但邱晨逸坦言，一開始加入時心裡難免會忐忑不安，好在公司提供業界最優渥的業務待遇，加上專屬師父和店長的帶領，幫助他專心學習、奠定基礎，從新人成長為「資產顧問」，現在的他有自信提供客戶最專業的買房與賣房資訊服務。人生第一份工作走得如此順遂，邱晨逸最感謝的就是一路提攜他的店長：「店長除了教我如何把事做好，更教導我如何待人處事。」

平時熱心助人、與人為善的邱晨逸，結合房地產專業，協助有需要的客戶圓夢。回想某一次服務經驗，有位高齡近九十歲的老太太，因為對他陌生、沒有信任基礎，一開始態度相當保守、冷淡，但是邱晨逸不以為意，除了提供房地產資訊服務外，也將老太太視為自己家中長輩一樣的關懷與協助，老太太觀察他一段時間後，發現他和其他品牌房仲不同的真誠特質，這時才放心委託他賣屋。交屋的那一天，老太太抱著邱晨逸直說感謝，而這一幕一直停留在他的腦海中，「為人圓夢」就是他從事經紀人工作最大的感動與成就感。

邱晨逸選擇和同學們完全不同的職涯道路，現在不僅年薪百萬，也朝向五子登科的夢想前進。(圖/業者提供)

邱晨逸鼓勵求職者，剛入行時總會遇見各式各樣的挑戰，有些求職者擔心沒客戶，有些人則擔心高工時。邱晨逸以自己的經驗為例，在公司龐大的資源與強大的公司品牌魅力下，不僅客戶資料庫建檔超齊全、客戶也都會主動找上門詢問，加上公司研發多項的創新科技看屋服務，大大提升經紀人工作效率。

不僅如此，公司首創的彈性工作八小時，讓他兼顧了家庭與工作。邱晨逸笑說：「只要跟店長事先說好，隨時都能運用彈性的休假時間！」對此，邱晨逸非常感謝公司的貼心制度，讓他能回饋一路陪伴他、為他加油打氣的家人。「我的目標是拿下明年度海外獎勵旅遊的獎項，我要帶著家人看遍這個世界，一起享受人生！」

(中時新聞網)