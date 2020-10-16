43歲趙姓男子5日上午11時許騎機車闖國道一號，趙男遭警方鳴笛攔阻後仍不斷蛇行，最後遭小貨車擦撞倒地，釀成10車連環車禍，5人輕傷送醫，其中包含2名到場處理警員，所幸均輕傷並無大礙，新北地檢署今（16日）傳喚他出庭應訊，檢察官諭知1萬元交保。

檢警調查，趙男從林口騎機車上國道一號，不僅單手騎車抽菸、還隨意變換車道未使用方向燈蛇行，巡邏警員發現後鳴警報器攔阻，但趙男仍持續蛇行，最後在最外線車道被小貨車擦撞後倒地，後方車輛煞車不及接連撞上，10車撞成一團。

機車、小貨車、全聯結車、小客車、客運車等10部車連環撞，趙男自己也受傷，另外，2名警員為救趙男一命，趕緊下車拉他一把，車禍造成包含趙男、2名員警、1名聯結車駕駛與大貨車駕駛共5人受傷，所幸均無生命危險。

趙男於今（16日）出院，新北地檢署緊急傳喚他出庭應訊，檢察官亦指揮內政部警政署國道公路警察局第一公路警察大隊進行清查、分析及相關證據保全，包含驗血、驗尿、鑑驗行車紀錄器、監視器等確認行動（車）軌跡及動向等。

檢察官認為趙男涉嫌違反刑法第185條公共危險罪嫌，犯嫌重大，尚無羈押之必要，諭知趙男具保1萬元。趙男出庭時面對媒體詢問則一發不語。

(中時 )