六都寵物業評鑑結果比較表。（林于凱服務處提供／曹明正高雄傳真）

時代力量議員林于凱16日議會農林部門質詢認為，2年1次的寵物業評鑑，相較其他五都，優等的22家至65家，高雄竟高達170家，要改善的丙等業者卻1家也沒有，質疑評鑑標準何在？高巿府農業局允諾，明年評鑑會更有鑑別度。

林于凱根據農委會「特定寵物業管理系統」列出六都寵物業者評鑑結果比較表，高雄市的優等170家，相較於台北39、新北65、桃園37、台中22、台南28家，是其他五都的2至7倍。優等加甲等占逾9成，也是各縣巿所沒有的比例。

他質疑，這樣的評鑑對於優等業者是否有幫助。以新北巿動保防疫處官網的「評鑑優良店家」為例，設有專頁，放上店家照片資料與地圖連結。而高雄只把優良業者名單，以PDF檔的方式，放在動保處公告訊息區讓民眾下載。

林于凱提到，中央統一訂定寵物業評鑑辦法，施行細則由各地方政府制定，但高雄9成以上業者都優良，列為丙等的業者要改善，高雄卻是1家也沒有。到底是真的都優良？還是哪裡出問題？能不能擇優汰劣，要從制度檢討。

對於檢討寵物業評鑑方式，農業局代理局長王正一會後表示，寵物業是每年考核，但2年評鑑1次，議員指出的數字是去年評鑑結果，明年的部分會讓評鑑機制更有鑑別度，在官網的版面，也會讓優等業者有更多機會曝光。

(中時 )