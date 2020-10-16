新北市109學年度高中職美術比賽成績揭曉，東海高中捷報連連，總計送出16件作品，其中有九件獲獎，包括平面設計類第一名鄧名均、第三名白欣紘，版畫類第二名潘韋妏，漫畫類第二名陳宛廷，以及各類佳作柯振明、蔡彧豪、陳啓恩、洪安妮等四名。這些獲獎前三名的四位同學將更上層樓地代表新北市參加全國高中職美展比賽。

指導老師也是媒體動畫科主任楊白鯨表示，新北市高中職美術比賽對學生而言，是一項極有代表性也是水準頗高的競賽，東海高中的學生為了創造佳績也卯足全力，甚至連續好幾個星期徹夜不眠地進行畫作，這份精神對時下年輕人著重玩樂而言，極為難得。

獲得平面設計類第一名動三甲的鄧名均表示從題目、創作材料、呈現方式等步步為營，他很感謝東海高中媒體動畫科的老師們在上課時的宏觀性概念提示，同時也給學生們有很大的學習空間，而楊白鯨主任在低潮時的關心，更是一大助力，為了畫作前後花了兩個暑假才完成，總算不負苦心。

獲得第二名漫畫類的陳宛廷，她在開學初也以另一作品獲得財政部國稅局四格漫畫比賽優選，而去年也獲得美展第三名佳績，接連的獲獎代表她厚實的漫畫功力和創作才華，她也感謝學校老師們給她的成長指引。版畫類第二名的潘韋妏回首為了這次比賽作品完稿的歷程，前後失敗了五次最終才能完成，也是非常感謝楊白鯨主任的指導。

東海高中執行長鄭瀚霖表示，學校近年來在媒體動畫科不管在設備或師資或課程上，下了很深的工夫，遊戲及動畫課程兼具，著重電腦繪圖與親手繪畫，未來發展更加多元。

此外有定期的美術展場規劃，還帶領學生前往鶯歌陶瓷美術館進行校外深度參訪、繪畫，把學習空間擴展至美術館。從今年開始連續三年爭取補助和編列預算，每年100萬元採購虛擬網紅動捕系統，讓學生有更廣泛的探索和學習。從這次比賽佳績，顯見東海高中播下的種子，已在發芽、成長。

(中時 )