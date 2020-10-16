彰濱秀傳超音波腦治療中心張維傑主任表示，「醫薩刀」治療，搭載1024個超音波射源的聚焦式超音波頭盔，針對不同病症在基底核內進行超音波聚焦燒灼手術。（彰濱秀傳紀念醫院提供／張妍溱台中傳真）

彰化55歲黃小姐原擔任公司高階主管，時常在各地演講，15年前，她發現自己頭部及手部顫抖不停，無法上台演說，症狀逐年加重，就醫發現竟罹患「原發性震顫」，國內外到處求診，最後透過彰濱秀傳紀念醫院「醫薩刀」治療，症狀逐漸緩解。

另73歲宋醫師，1年多前左手開始顫抖，影響生活日常，手抖到讓整杯水流滿桌，字跡歪七扭八，也會影響吃飯，甚至將湯從湯匙灑出來，透過彰濱秀傳醫院「醫薩刀」治療後，身體跟手也不太抖動。

彰濱秀傳紀念醫院神經科醫師林煒說，「原發性震顫」屬神經退化疾病，在60歲以上約有1％至5％盛行率，台灣預估約有40萬人有這樣的困擾。傳統治療以藥物為主，大約50％至70％的患者會對藥物有反應，但不能完全消除震顫；有患者選擇外科開顱手術，或植入深部腦刺激器，具感染及出血風險。

彰濱秀傳超音波腦治療中心張維傑主任表示，「醫薩刀」治療（經顱磁振導航超音波聚焦手術），搭載1024個超音波射源的聚焦式超音波頭盔，針對不同病症在基底核內進行超音波聚焦燒灼手術。此項手術不需開腦也不使用輻射，不用全身麻醉的無創手術。

張維傑說，目前「醫薩刀」須自費，適應症為「原發性震顫」患者。彰濱秀傳紀念醫院昨日在台中舉行「原發性震顫病友」座談會，約60多位病友和家屬參加，聖路西亞大使Mr.Laurant和馬來西亞投資發展局處長Ms.Syakella到場參加，談國際醫療合作。

(中時 )