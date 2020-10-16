由於美國總統川普日前在社群網站推特上轉貼「賓拉登還活著、實際上是替身被美軍炸死」相關陰謀論文章及影片，不僅惹火前海豹部隊戰士，更成為15日政策說明的市民大會上的焦點。對此，川普表示他轉貼這影片，只是希望關於賓拉登死亡的真偽，「讓人民自己決定」，並非刻意鼓吹陰謀論；不過此言一出立即遭主持人反嗆「你是總統，不是瘋瘋癲癲的怪叔叔」。

對於轉貼「賓拉登還活著」陰謀論文章，川普表示他只是希望人民可以自己決定這件事的真假，自己不會站在任何立場。

據《每日郵報》報導，川普在美國國家廣播公司新聞（NBC News）舉辦的市民大會上，被問到轉貼「賓拉登還活著」貼文一事表示，「這只是個轉貼文，那只是某人的意見，而我只是轉貼，人們可以自己決定是否為真，我不會站在任何立場」。

不過NBC News主播賈絲莉（Savannah Guthrie）對於川普的回應非常不以為然，直嗆「我不懂，你是總統，你不是某個瘋瘋癲癲、隨便轉貼文的怪叔叔」。而川普反駁「那不過就是個轉貼，而且我也轉貼一堆文章，就是因為媒體是如此虛假、腐敗，如果我沒有社群媒體，恐怕就沒辦法傳達我的話」。

另外，川普也被問到對於陰謀論團體「QAnon」的看法，問川普是否公開稱「QAnon」認定的「民主黨都是戀童癖，川普是唯一的救贖」這種說法是不對的。不過，川普表示自己對「QAnon」了解不多，就算主持人表示剛才已說明他們的立場了，川普仍稱「那是你告訴我的，但那也未必是真的，我根本對他們不熟，只知道他們非常反對戀童癖，且極力對抗，但我真的了解不多」。

(中時新聞網)