由於美國總統川普日前在社群網站推特上轉貼「賓拉登還活著、實際上是替身被美軍炸死」相關陰謀論文章及影片，不僅惹火前海豹部隊戰士，更成為15日政策說明的市民大會上的焦點。對此，川普表示他轉貼這影片，只是希望關於賓拉登死亡的真偽，「讓人民自己決定」，並非刻意鼓吹陰謀論；不過此言一出立即遭主持人反嗆「你是總統，不是瘋瘋癲癲的怪叔叔」。
據《每日郵報》報導，川普在美國國家廣播公司新聞（NBC News）舉辦的市民大會上，被問到轉貼「賓拉登還活著」貼文一事表示，「這只是個轉貼文，那只是某人的意見，而我只是轉貼，人們可以自己決定是否為真，我不會站在任何立場」。
不過NBC News主播賈絲莉（Savannah Guthrie）對於川普的回應非常不以為然，直嗆「我不懂，你是總統，你不是某個瘋瘋癲癲、隨便轉貼文的怪叔叔」。而川普反駁「那不過就是個轉貼，而且我也轉貼一堆文章，就是因為媒體是如此虛假、腐敗，如果我沒有社群媒體，恐怕就沒辦法傳達我的話」。
另外，川普也被問到對於陰謀論團體「QAnon」的看法，問川普是否公開稱「QAnon」認定的「民主黨都是戀童癖，川普是唯一的救贖」這種說法是不對的。不過，川普表示自己對「QAnon」了解不多，就算主持人表示剛才已說明他們的立場了，川普仍稱「那是你告訴我的，但那也未必是真的，我根本對他們不熟，只知道他們非常反對戀童癖，且極力對抗，但我真的了解不多」。
文章來源：Donald Trump says 'people can decide for themselves' if Osama bin Laden's body double was killed and says QAnon 'are strongly against pedophilia' as he is challenged on conspiracy theory tweets
(中時新聞網)
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