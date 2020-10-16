香港反送中義務律師今年4月在台開設的餐廳「保護傘」，今(16日)早上驚傳遭潑雞糞，店家也緊急在臉書粉絲專頁Po出暫停營業的公告。而整間店到處是屎痕，場面怵目。

據了解，香港反送中義務律師今年4月在台大公館一帶開設「保護傘」餐廳，合法收留流亡的港人，提供臨時庇護所。未料卻在今早傳出民眾惡意闖入潑雞糞，店家也緊急透過臉書粉絲專業宣布，「因緊急原因，今明兩天暫時未能營業，對此真的非常抱歉。」

另一粉絲專頁《獨眼新聞》也PO出多張現場照片，寫下「到底是誰這麼猖狂在找保護傘麻煩」，圖片中可見一位穿制服的員工身上也遭屎波及，不僅如此餐廳內、外都充斥著土黃色的屎跡，就連餐具與吧檯牆面都無一倖免，場面相當怵目。

據《獨眼新聞》臉書下午2時許的貼文指出，此事件發生於中午用餐時間，突然一位身穿黑色帽踢並帶口罩的人闖入內，提著一桶雞屎對著廚房猛潑，把店長、廚師搞的一身腥後便趁亂逃走。而目前全店正在清理中，初步估計所有遭潑糞的餐具都須銷毀，損失相當可觀。

貼文也指出，這位潑屎嫌犯似乎一開始目標就鎖定廚房，明顯表示出不願讓店家繼續營業的企圖，目前全案仍待進一步瞭解中。

#目前正在清場中 最新消息： 在今天中午吃飯時間，店裡還有兩桌客人，有一名身穿黑色帽T戴口罩的人進入，直接走進廚房拿著一桶雞屎朝店長以及廚房過去，廚師、店員都來不及反應，這名潑糞者就快速離去！ 目前不知道對方是男是女，依手足描述，應該是一名男子！但全身包裹看不出長相，對方很明顯不讓保護傘營業，對方的目標一開始就鎖定廚房，目前所有的廚具都要銷毀，保護傘的損失也很可觀！ #最後拜託各位媒體朋友來現場拍照不要拍到手足 由獨眼新聞發佈於 2020年10月15日 星期四

(中時新聞網)