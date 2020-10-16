中國商務部16日公布，美國國際貿易委員會（ITC）日前決定對視訊處理設備及其組件和數位智慧電視及其下游產品發起337調查。

該調查由美國DivX公司於9月10日依據「美國1930年關稅法」第337節規定向ITC提出，指控對美出口、在美進口或在美銷售的上述產品侵犯其專利權，請求ITC推出有限排除令和禁止令。

此次調查包括中國TCL科技集團、南韓三星、LG集團及其部分關聯公司等企業涉案。

(工商 )