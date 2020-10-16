美對智慧電視提337調查 涉及TCL、三星、LG 14:572020/10/16 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國商務部16日公布，美國國際貿易委員會（ITC）日前決定對視訊處理設備及其組件和數位智慧電視及其下游產品發起337調查。 該調查由美國DivX公司於9月10日依據「美國1930年關稅法」第337節規定向ITC提出，指控對美出口、在美進口或在美銷售的上述產品侵犯其專利權，請求ITC推出有限排除令和禁止令。 此次調查包括中國TCL科技集團、南韓三星、LG集團及其部分關聯公司等企業涉案。 (工商 ) #三星 #調查 #ITC #智慧電視 #TCL 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全台最大 LG聯網體驗館台中開幕 04:092020/10/16 地方新聞 金屬中心8技術 國際智慧能源週亮相 04:092020/10/16 投資理財 益欣資訊 搶攻智慧餐飲 04:092020/10/16 產業．科技 政院立場：嚴管中資轉投資 04:092020/10/16 財經要聞 專家傳真－體檢台灣跨境電商生態 04:092020/10/16 專題周報 試駕報告－盡展研發力 全新ZINGER PICK UP晶鑽型 04:092020/10/16 產業特刊 新科技冷戰 中美主力戰場 04:102020/10/16 話題觀察 大陸面板廠 積極進軍IT面板 04:092020/10/16 產業．科技 《汽車股》三陽：投資湛積 尊重智慧財產權 13:402020/10/16 財經 《科技》瑞銀：Q3消費性PC需求續強 零組件短缺影響NB成長 10:332020/10/16 財經 財經熱門新聞 台幣暴升又怎樣？老謝爆台積法說大驚奇 - 財經 北京翻臉了！賣美債押日債 美媒爆背後驚人算計 - 財經 共機擾台 兩岸要開戰？老謝：台幣驚洩台灣未來 - 財經 台灣之星iPhone12資費出爐 月租599就入手 - 財經 i12規格 大解析 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。