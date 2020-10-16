台股今在台積電、聯電帶頭拉回，除使半導體族群極短線摔一跤，也使市場持股信心大受打擊。不過，部分主力群、業內實戶及法人逢低卡位不手軟，使上市、櫃股票迄終場仍有18檔股票強勢攻頂，令人側目。

據統計，上市、櫃股票周五漲跌與成交量表現突出者如下：

上市、櫃股票周五計18檔「大紅燈籠高高掛」，包括茂林-KY、力鵬、凱美、聚隆、遠雄港、恆大、千附、太普高與亞矽等，多表現不錯；而若單日漲幅拉大至4%以上，則上市櫃股票總計有44支逆勢大漲，題材股逢低接手者，仍大有人在。

上市、櫃股票短線表現不佳者，計盛達與唐鋒高支高掛跌停板免戰牌；而若單日跌拉大至4%以上，則更達80檔股票，包括上緯投控、聯合再生、國碩、大亞、飛宏、富鼎、圓剛、茂迪、弘塑、均豪、東洋與立碁等跌勢沈重，唯主要原因或多是短線漲幅過大之拉回修正。

成交量方面，上市股票排名前10名分別是力麗、聯電、聯合再生、長榮、泰金寶DR、群創、友達、欣興、大亞及鴻海。上櫃股票排名前10名分別是力麒、茂迪、旺玖、佳邦、同致、均豪、國統、碩禾、千附與創惟。

(工商 )