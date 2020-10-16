楊丞琳將於下個月6、7、8日在台北小巨蛋開唱，今（16）日是她摯友黃鴻升（小鬼）逝世滿月，時間似乎無法淡忘傷痛，楊丞琳在IG發文感慨表示：「沒感覺過了一個月，彷彿還像剛知道消息的不願接受，麻煩時間帶著我過去吧，放下才是最好的組合。」她日前還在IG限時動態，收集過往和黃鴻升的同框畫面，紀錄與亡友之間相處的點點滴滴。

雖內心傷痛，但面對距離演唱會和新專輯發行倒數不到一個月，楊丞琳仍強打起精神，除了忙著籌備演唱會，近日再推出讓粉絲超驚喜的單曲，攜手王心凌合作〈女孩們〉，網友們直呼：「這華語樂壇最強女子組合實在是太美、太夢幻啦！」該曲MV由黃中平執導，導演過去十幾年分別拍攝過這二位許多經典MV，不管是丞琳的〈仰望〉或是心凌的〈愛你〉都是膾炙人口的作品，針對歌詞為二人打造「紅白冰山」、「數位城堡」、「粉藍迷宮」、「粉紅餐廳」等四大主景。

此外，兩人更分別換了6套象徵不同女孩們個性的服裝造型，並在MV中安排一位外國男孩客串，透過男孩的眼光來看女孩們，誰說女孩不能盡情吃喝享受美食？男孩、女孩為什麼同工不同酬？為什麼胸襟和胸圍是二回事？女孩應該經營的是內在，不管男孩或是女孩都應該要學習自愛。

這回是楊丞琳第一次自己主動邀藝人合唱，她表示自己和王心凌兩人都很有各自的特色，是有個性的女生，不被框架框住；而第一時間就答應丞琳合作邀約的王心凌，認為楊丞琳很有想法，很喜歡這樣的她，個性很不一樣的兩人一起聯手給女孩們更多的力量；不過一直都習慣是一個人跳舞的王心凌，在拍MV的前一天突然緊張起來，有種組女團的感覺，要互相配合走位；楊丞琳因小時候經歷過女團的洗禮，大嘆自己太粗線條，一時沒有想到王心凌是第一次組團，所幸身為好友的她們，雖是第一次合作仍默契十足。

楊丞琳（右）邀王心凌合作新歌。（EMI提供）

楊丞琳（右）邀王心凌合作新歌。（EMI提供）

(中時 )