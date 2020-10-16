富士膠片控股公司（Fujifilm Holdings Corp）周五宣布，該公司正尋求日本政府批准旗下的抗流感病毒藥物Avigan用於治療新冠肺炎。此前一項後期研究顯示，患者在接受該療法後，不僅復元時間縮短，且未出現嚴重症狀。

受此消息激勵，富士膠片股價收漲2.72%，稍早前一度勁揚3%。

日經新聞上周報導，政府部會消息人士透露，公司在提出申請後，可望在1個月內獲准。

Avigan一般稱為「法匹拉韋」（favipiravir），已在日本獲准作為為緊急流感藥物，也是目前全世界至少16項臨床試驗的主題，但由於該藥物在動物研究中顯示恐導致先天缺陷，因此對該藥物的安全性仍有疑慮。

日本政府已經呼籲富士膠片將「法匹拉韋」的國家庫存提高為3倍。富士膠片發布聲明表示，公司一直在與戰略合作夥伴合作以達到該目標，並滿足其他國家提出之藥物供應要求。

富士膠片7月宣布，與印度跨國製藥公司Dr. Reddy's Laboratories及總部位於杜拜的Global Response Aid達成合作協議，將在日本、中國、俄羅斯以外的全球各地銷售「法匹拉韋」，投入治療新冠肺炎。媒體報導，富士膠片將允許Dr. Reddy's Laboratories使用其生產專利與臨床數據。

富士膠片上個月宣布，對日本156位新冠肺炎患者進行的後期研究顯示，使用「法匹拉韋」藥物治療的患者在11.9天後病況有所改善，而投以安慰劑的患者在14.7天後改善。這個由子公司Fujifilm Toyama Chemical進行的研究結果被判定為具有統計上的意義。

(時報資訊)