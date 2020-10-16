法國汽車製造商雷諾(Renault)表示，已經獲得由法國政府支持的50億歐元(約58.5億美元)的部分貸款。這些由國家支持的貸款旨在支援民間業界渡過新冠疫情衝擊的難關。

集團主席塞納德(Jean-Dominique Senard)並無指出雷諾動用貸款的細節，但補充指出，公司流動性充足，只是引用了該方案，讓公司有更多的工具可供支配。

塞納德在周四雷諾展示新款純電動車的活動上受訪指出，雷諾不會動用到公家款項的任何一歐元，在此清楚保證，除非整個世界崩潰了。

雷諾與包括法國航空等公司一樣，加入了政府支持的貸款方案，為法國政府為協助企業應對疫情的危機計畫。貸款由商業銀行執行，法國政府擔保了總額90%的貸款。

雷諾財務長戴伯斯(Clotilde Delbos)補充，貸款將在年底到期，沒有使用這些貸款是「有一點可惜」。公司的流動性在相當良好的水準，沒有流動性問題，只有良好的財務管理。

(時報資訊)