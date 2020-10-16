《證交所》意德士科技完成競拍 公開申購價88元 14:482020/10/16 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 意德士科技(7556)初次上櫃普通股股票承銷案，採競價拍賣部分今天上午完成，公開申購價格訂在88.00元。 該公司本次競價拍賣股數1,712仟股，公開申購股數為527仟股，參與投標投標單筆數計2,561筆，合格標單共2,470筆，開標結果最低得標價格為124.00元，最高得標價格為136.50元，得標加權平均價格為：126.33元。 本次辦理公開申購價格為88.00元，10月20日至10月22日為公開申購期間，10月26日為公開抽籤日。 (時報資訊) #意德士科技 #公開申購 #競價拍賣 #股數 #仟股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》德微董事改選 達爾科技取得3席 11:072020/10/15 財經 意德士IPO競拍均價126.33元 承銷價88元 15:102020/10/16 財經 金龍魚掛牌首日 股價飆逾倍 04:092020/10/16 全球財經 群聯董座 加碼自家持股872張 04:092020/10/15 證券．權證 《光電股》國泰證主辦 安集可轉債底價100元競拍 08:342020/10/16 財經 士林大悅 全新廠辦標售中 04:092020/10/16 產業．科技 《美股掃瞄》紓困協議難產＋歐洲疫情急升 美股連3黑 08:512020/10/16 財經 俯瞰地球好壯觀 突發現外太空飄著「1塊雞塊」 22:202020/10/15 搜奇 股價指數期貨贏家專欄－疫苗變數多 生技股行情起伏 04:092020/10/16 證券．權證 權證星光大道－元大證券 亞德客 Q4淡季不淡 04:092020/10/16 證券．權證 財經熱門新聞 與中脫鉤 打造製造業強權 川普狂言：他輸了 美國就滅了 - 要聞 台幣暴升又怎樣？老謝爆台積法說大驚奇 - 財經 台灣之星iPhone12資費出爐 月租599就入手 - 財經 北京翻臉了！賣美債押日債 美媒爆背後驚人算計 - 財經 共機擾台 兩岸要開戰？老謝：台幣驚洩台灣未來 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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