意德士科技(7556)初次上櫃普通股股票承銷案，採競價拍賣部分今天上午完成，公開申購價格訂在88.00元。

該公司本次競價拍賣股數1,712仟股，公開申購股數為527仟股，參與投標投標單筆數計2,561筆，合格標單共2,470筆，開標結果最低得標價格為124.00元，最高得標價格為136.50元，得標加權平均價格為：126.33元。

本次辦理公開申購價格為88.00元，10月20日至10月22日為公開申購期間，10月26日為公開抽籤日。

(時報資訊)