台灣大(3045)今(16)日公布，再次取得Riot Games年度最新MOBA力作-《英雄聯盟：激鬥峽谷》台灣代理權，並宣布台灣將於12月正式展開公測。這是繼《符文大地傳說》與《VALORANT 特戰英豪》後，台灣大所代理的第三款Riot Games遊戲。

《英雄聯盟：激鬥峽谷》是一款具備《英雄聯盟》5對5對戰模式及遊戲深度、並且完全忠於符文大地和其宇宙世界觀的手機遊戲。玩家熟悉與熱愛的英雄和造型，將在激鬥峽谷中有了嶄新的地圖與體驗。

台灣大新媒體服務副總經理李芃君表示，台灣大與Riot Games強強聯手，從《符文大地傳說》到《VALORANT 特戰英豪》，在台灣遊戲市場上掀起一波又一波的感動與驚喜，打造出讓用戶有感的超5G的應用。由Riot Games所打造的PC版《英雄聯盟》，一推出便風靡世界、玩家遍布全球，11年來立於不敗之地。如今《英雄聯盟：激鬥峽谷》不僅承襲了PC版的精粹，更為手機環境原生再造、脫胎換骨，還可以讓玩家可以隨時用手機上線組隊，勢必吸引更多玩家加入。

李芃君說明，透過5G大頻寬及低延遲等特性，更能幫助玩家在《英雄聯盟：激鬥峽谷》的速度上有更好的展現，可以瞬間完美施放技能，與隊友迅速擊垮敵方主堡，《英雄聯盟：激鬥峽谷》將在12月正式公測。

台灣大代理Riot Games旗下兩款遊戲，《符文大地傳說》剛推出就獲得iOS及Android的雙榜下載第一，後續也因應玩家需求，設立符文大地傳說學院，吸引許多玩家分享教學及卡牌攻略，而射擊遊戲《VALORANT 特戰英豪》亦是廣受好評，堪稱年度必玩射擊遊戲。

台灣大也於9月舉辦的第一屆《特戰英豪夏季盃》，吸引超過70支專業及業餘隊伍報名，其中不乏職業選手、知名實況主等參加。12日於新北電競基地舉行4強冠軍賽，冠軍隊looking for sponsors更是展現團隊默契、精準分工射擊，適時動用特務獨門技能絕殺，戰況熱烈，線上觀賽民眾更突破三萬人。

(時報資訊)