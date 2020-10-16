工業電腦廠研揚(6579)近日攜手中國大陸系統整合商（SI）南京恩博科技，合作研發利用人工智慧（AI）進行森林火災防治工作的解決方案，不僅大幅降低森林大火的發生機率，也能即時監控防止火災的擴散，進而保護野生動物生活空間、減緩地球暖化速度。

研揚系統產品處產品經理余卓岳表示，此款與恩博合作推出的AI森林火災防治解決方案，採用研揚的嵌入式Box PC產品BOXER-8320AI，目前已實際應用在中國大陸森林資源豐富的高山、林場，預計未來1年將部署近千台。

研揚表示，獲得此次解決方案採用的BOXER-8320AI邊緣運算設備，擁有寬溫無風扇設計，在野外惡劣環境使用也能高速運算不降頻，並能彈性擴充英特爾AI VPU模組，依應用範圍及精細度彈性擴充。

研揚指出，BOXER-8320AI主要針對火勢、火源影像進行分析比對，可偵測並辨識5公里內2平方公尺的著火處及火勢。產品支援4G/5G、可透過無線傳輸，並提供高精準度GPS方向定位，加上AI技術進行周圍環境影像辨識，讓巡檢員能很快掌握起火點來進行滅火。

恩博總經理封曉強表示，結合AI進行森林火災偵測，可即時監控火災蔓延速率、方向，並預測火勢走向進行撲救，在漏報率為0條件下，誤報率小於萬分之2。目前江蘇、上海、福建、廣東等省市已投入使用500多套，已安裝該系統的山林未再發生過重大森林火災。

余卓岳補充指出，近年來國外時傳延燒數月的森林大火，不僅嚴重破壞生態、也讓大量森林裡的動物葬生火海。針對森林防災的偵測非常重要且不可或缺。研揚產品目前已實際應用在中國大陸森林資源豐富的高山、林場，預計未來1年將部署近千台。

(時報資訊)