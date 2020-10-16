歌壇天后張惠妹（阿妹）宣布跨年夜將在故鄉台東濱海公園免費開唱，15日有網友在「張惠妹全球後援會」粉專貼出當晚演出節目表，預告阿妹將在12月31日由晚間10點開始，誠意滿滿地唱足2小時半，而在晚間6點30分至9點30這3個鐘頭，則會安排其他歌手的精彩演出，據悉剛獲得本屆金曲獎最佳新人獎，也是阿妹徒弟的持修，是當然的口袋名單。

甫獲本屆金曲「最佳新人獎」肯定的阿妹愛徒持修，據悉也將參加阿妹台東跨年專場的演出。（圖／本刊資料照）

阿妹早在9月24日時，已於社群網站貼出寫「20/21 aMei UTOPIA EAST」字樣影片，她也透過經紀公司表示：「4個巡迴演唱會都沒能唱到台東，這次一定要讓台東一聽個夠！因為我們真的讓台東等太久了！」消失近1年的阿妹，近期都將時間都留給家人，這次在家鄉台東舉辦免費入場的專場跨年演唱會，隨即讓當地飯店業者電話接不完，更讓跨年夜的住房秒殺，粗估可為台東縣帶來上億商機。

而本刊記者詢問阿妹跨年演唱轉播單位TVBS，他們也表示：「目前正積極爭取中。」搶不到當地住房且無法前往的歌迷，屆時可透過電視轉播欣賞久違的歌壇天后阿妹精彩演出。

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(中時新聞網)