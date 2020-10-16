台中市議員吳敏濟（左三）邀集相關單位會勘鐵砧山，解決停車及塞車問題。（王文吉攝）

大甲鐵砧山雕塑公園觀景台暨全齡式遊憩設施推出後，一夕爆紅，連續假日遊客激增6倍，停車及交通陷入混亂。台中市議員吳敏濟16日召集相關單位會勘，要求疏理所有停車位及公佈替代道路，並朝停車資訊e化的方向發展，希望鐵砧山旅遊品質跟上人潮的增速。

風管所長廖偉志表示，鐵砧山雕塑公園改造之前，假日平均人數約1500人，根據感應計數器顯示，9月啟用之後的中秋和國慶連假，平均達8、9千人，增加6倍之多。原因是觀景平台、全齡式共融遊具和體健設施、大台中第一個滑索、全國首座飄浮式網管等設施的啟用，吸引本地及外地遊客湧入所致。

吳敏濟表示，十分樂見歷史悠久的鐵砧山風景區，重新吸引遊客的目光，人潮超出預期之外，遊客找不到停車位任意違停，以及塞車的問題都必須克服，以保障旅遊品質。

交通局停管處專員陳瑞成表示，鐵砧山上山道路設有挑戰型自行車道，路肩無法劃設停車格，建議露營區挪一半做為停車之用，並尋找公有地增闢停車場。

廖偉志指出，鐵砧山停車場比較零散不明顯，最為人知的是遊客中心前方的150個停車位，以及遊客中心後方U型停車場可停5、60輛，永信公園旁的綠色隧道內有停車場可容納4、50輛，軍事公園前可停2、30輛，另外，高爾夫球練習場前可停100多輛車。

吳敏濟表示，重點是停車資訊要清楚易得，交通工程科、停管處與風管所必須配合，將停車場位置標示清楚，並在交通局網站公告。未來應加以e化，主動顯示停車資訊，節省停車時間，維持風景區的交通秩序。

針對攤販從集中區外溢到路肩阻礙交通的問題，大甲警分局楊錦福表示，先期將派員勸導，未來會加強違規取締，並派員疏導交通。

假日傍晚下山車流從中山路口回堵，短短2公里不到的路程要花1小時，交通工程科王建發股長指出，路口交通號誌可手動調控讓車流更加順暢。吳敏濟建議大甲高工旁的開元路、大埔農路、中山路1158巷等替代道路應清楚標示，上山狹窄處開闢避車道避免塞車。

(中時 )