蘋果 iPhone 12 系列的發表會，只有短短一小時，讓很多新品無法順利出場。根據爆料達人的說法，他率先預測蘋果將會在 11 月 17 日(美國時間)再度舉辦發表會，先前沒有機會亮相的新品將會聯袂燈逞，預計新品共有三款！
因為疫情緣故，蘋果今年至今連續舉辦的兩場秋季發表會，歷時都僅有 1 小時，總共發表了 Apple Watch Series 6、Apple Watch SE、第 8 代 iPad、第 4 代iPad Air、iPhone 12全系列以及 HomePod mini 等新品。根據蘋果在 WWDC20 的預告，今年年底前他們將會推出第一款改用 Apple Silicon，也就是蘋果自行研發，採用ARM晶片架構的筆電專用晶片的 Mac 將會推出。爆料者 Jon Prosser 延續了先前財經記者 Mark Gurman 的看法，認為蘋果將在 11 月為 Apple Silicon Mac 舉辦一場以它為主角的發表會，Jon Prosser 更直接點出發表會時間就在 11 月 17 日。
至於第一款 Apple Silicon Mac，先前天風國際分析師郭明錤曾指出，可能是 13 吋的 MacBook Pro；但也有相關爆料指出有可能是 12 吋的 MacBook，或是 23吋、24吋的 iMac 都有可能。
此外，未在 9 月、10 月發表會登場的 Apple Studio 頭戴式無線耳機以及 AirTag 藍牙追追蹤器，則傳出有機會與 Apple Silicon Mac 同台亮相。據了解 Apple Studio 頭戴式無線耳機將有運動版、皮革版兩種款式，且可能不分左右耳，能根據使用者配戴的方向自行調校左右耳音效；而 AirTag 則是一個能搭配「尋找」(Find My) App 使用的追蹤器，對此 Jon Prosser 先前曾指出它已被推遲到 2021 年 3 月(它預測是在2021年 3 月 16 日舉辦發表會)才會推出。因此究竟有沒有機會在接下來傳出的 11 月發表會中現身，仍舊是充滿變數。
(科技)
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