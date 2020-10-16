蘋果 iPhone 12 系列的發表會，只有短短一小時，讓很多新品無法順利出場。根據爆料達人的說法，他率先預測蘋果將會在 11 月 17 日(美國時間)再度舉辦發表會，先前沒有機會亮相的新品將會聯袂燈逞，預計新品共有三款！

因為疫情緣故，蘋果今年至今連續舉辦的兩場秋季發表會，歷時都僅有 1 小時，總共發表了 Apple Watch Series 6、Apple Watch SE、第 8 代 iPad、第 4 代iPad Air、iPhone 12全系列以及 HomePod mini 等新品。根據蘋果在 WWDC20 的預告，今年年底前他們將會推出第一款改用 Apple Silicon，也就是蘋果自行研發，採用ARM晶片架構的筆電專用晶片的 Mac 將會推出。爆料者 Jon Prosser 延續了先前財經記者 Mark Gurman 的看法，認為蘋果將在 11 月為 Apple Silicon Mac 舉辦一場以它為主角的發表會，Jon Prosser 更直接點出發表會時間就在 11 月 17 日。

First:



Major hiccup in AirPods Studio production 😬



A few key features have now been cut.



Seems they still need to work some things out before we have final units.



Looking like they won’t be ready to ship until December AT BEST. pic.twitter.com/oRRTXJQVhH — Jon Prosser (@jon_prosser) October 14, 2020

To confirm, there IS a November ARM Mac event.



I’m hearing November 17th. 🗓 — Jon Prosser (@jon_prosser) October 16, 2020

至於第一款 Apple Silicon Mac，先前天風國際分析師郭明錤曾指出，可能是 13 吋的 MacBook Pro；但也有相關爆料指出有可能是 12 吋的 MacBook，或是 23吋、24吋的 iMac 都有可能。

此外，未在 9 月、10 月發表會登場的 Apple Studio 頭戴式無線耳機以及 AirTag 藍牙追追蹤器，則傳出有機會與 Apple Silicon Mac 同台亮相。據了解 Apple Studio 頭戴式無線耳機將有運動版、皮革版兩種款式，且可能不分左右耳，能根據使用者配戴的方向自行調校左右耳音效；而 AirTag 則是一個能搭配「尋找」(Find My) App 使用的追蹤器，對此 Jon Prosser 先前曾指出它已被推遲到 2021 年 3 月(它預測是在2021年 3 月 16 日舉辦發表會)才會推出。因此究竟有沒有機會在接下來傳出的 11 月發表會中現身，仍舊是充滿變數。

(科技)