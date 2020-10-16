在美聯冠軍戰連吞3場敗仗、陷入淘汰邊緣的太空人，今天再靠柯瑞亞（Carlos Correa）的再見轟，以4比3險勝光芒續命，將系列賽追到2比3，賽後兩隊也公布第6戰先發投手，將由史奈爾（Blake Snell）對決瓦德茲（Framber Valdez）。

光芒在美聯冠軍賽前3戰順利勝出，取得3比0的「聽牌」優勢，但第4戰先以3比4吞敗，今天又遇對手頑強抵抗，9局下太空人靠著柯瑞亞轟出中外野再見全壘打，一棒將比賽終結，再度以4比3險勝，助隊在3連敗後收2連勝。

賽後兩隊也公布明日先發名單，將由系列賽首戰的先發投手再度交手，光芒第1戰先發投手史奈爾投5局，用105球，被敲6支安打，另有保送、三振各2，僅因首局的陽春砲失掉1分，接替上場的投手也力保不失，摘下勝投。

太空人瓦德茲雖也繳出6局、被敲4支安打、8次三振、失2分的優質先發，但打線只靠著首局就靠著艾爾圖維（Jose Altuve）的陽春砲攻下唯一分數，明天他將再度披掛上陣，力拚助隊將戰線扳平，至「搶七」大戰決生死。

(中時 )