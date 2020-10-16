唐玲在演藝圈闖蕩多年，出道以來就是給人「性感」形象，更是許多綜藝節目力邀對象，不過2年前突然顯少在螢光幕前現身，原來是之前肌肉拉傷就醫治療，卻診斷出罹患胃癌，甚至被醫生警告恐會致死。

根據《三立新聞網》報導，唐玲之前上舞蹈節目時肌肉拉傷，沒想到吃止痛藥都始終未好轉，因此經由好友建議轉去做胃鏡檢查，沒想到竟診斷出胃裡有一顆惡性腫瘤，讓她當下聽到噩耗根本是晴天霹靂，一度還因為擔心留疤不想開刀治療，但因此被醫生警告恐怕會死，才讓她驚覺事態真的嚴重。

而生病這一年多來，唐玲因為不想看到別人憐憫眼神，因此生活選擇一切低調從簡，畢竟已經無法控制好自己的內心，實在沒有力氣再去在乎其他人的感受，雖然只剩跟妹妹相依為命，但要動刀手術時仍難以跟妹妹開口，尤其手術結束後，看著妹妹心疼的眼神，更是讓她覺得捨不得。

抗癌成功的唐玲，近期重回螢光幕，沒想到卻收到一名光頭男網友傳私訊表示要意淫她，更直白問要不要發生性關係，言詞相當露骨，對此先在社群網站公開該訊息，詢問眾人意見，接著找上律師諮詢，對網友性騷擾行為決定嚴懲到底。

(中時新聞網)