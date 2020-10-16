現場也能換上各國特有服飾，體驗不同的風俗民情。（吳建輝攝）

展覽以飲食、服飾、手作等不同題材，讓學生與民眾，在校園就能體驗到不同國家的風俗民情與文化。（吳建輝攝）

明道大學即日起至29日，舉辦「原來一家人 國際與原民學生聯展」，由明道大學原民生，與學校來自世界各地的國際生，以飲食、服飾、手作等不同題材，讓學生與民眾，在校園就能體驗到不同國家的風俗民情與文化。

明道大學「原來一家人 國際與原民學生聯展」，由就讀明道大學的原民生，與來自各國的國際生，包含日本、韓國、泰國、印尼、馬來西亞、墨西哥、史瓦帝尼、奈及利亞、越南等國家，帶來代表自己國家文化的物品，與現場來自不同國家的同學們交流，就像是一個小小嘉年華，熱鬧非凡。

明道大學國際學院詹宗家組長表示，本次展覽是由國際生與原民生共同策劃，不僅靜態展示，還有互動體驗，像異國料理，有印尼糕點、蝦餅、越南炸春捲，來自非洲的同學也會在現場幫同學編織當地特有的髮辮，越南同學則展示文明全球的越式美甲技術等，現場也能換上各國特有服飾，體驗不同的風俗民情。

詹宗家說，台灣是多元包容的寶島，充滿生命力，透過展覽讓各國的國際生交流，也讓學生體驗不同的異國文化，甚至只到彼此共存共通的生活體驗，讓台灣包容多元族群文化的傳統，從校園開始，共築更和諧美滿的地球村。

(中時 )