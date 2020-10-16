衛福部長陳時中16日在疫情記者會上表示，國內新增4例境外移入案例，考量天氣轉涼、境外移入病例不斷，擬於11月中旬，分2路啟動秋冬專案進行「緊縮、嚴管」。

指揮中心統計，國內累計535例確診，其中包含443例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、491人解除隔離、37人住院隔離中。

陳時中說，「秋冬專案」第一路會針對邊境，屆時將依國際疫情變化，思考針對所有或特定國籍旅客，啟動進一步管制，像是先前針對菲律賓旅客的入境普篩、或限制每日入境人數等，都在可能範圍。

第二路則瞄準國內的新生活運動，雖然現在已啟動流感疫苗施打、邊境防疫嚴謹，但隨著國內解封後，國人瘋出遊，陳時中說，下階段的防疫嚴管強度將依屆時的社區情況而定，包含職棒、商場、演唱會等都在考量範圍。

陳時中也提到，公費流感疫苗接種相當踴躍，自10月5日開打至10月14日止，才10天就施打273.6萬劑（疫苗使用率45.3％），又以50至64歲最踴躍。為避免排擠不同族群的流感疫苗數量，自17日起暫緩50至64歲接種，優先給65歲以上，及6個月以上至國小入學前的幼兒施打。

(工商 )