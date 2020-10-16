亞洲影藝創意大獎（Asian Academy Creavtive Awards）15日宣布入圍名單，其中三立電視台入圍4項大獎，夯劇《用九柑仔店》今年入圍多項電視金鐘獎，並獲得「戲劇節目導演獎」，也在這次亞洲獎項當中嶄露頭角，入圍了「音效大獎」。

新聞節目《消失的國界》開播邁入第12個年頭，主持人暨三立新聞台總編輯李天怡入圍「最佳新聞時事及主持人獎」，李天怡開心的說，「因為評審來自各個國家，國際型節目的做法想法也都不同，能夠入圍與其他國家優秀的同業，同場拚比，已是非常難得的經驗。」而同樣入圍該獎的還包括CNN印度分部、馬來西亞、菲律賓以及新加坡的新聞節目主播及主持人。

《消失的國界》主持人李天怡入圍亞洲影藝創意大獎「最佳新聞時事及主持人獎」。（三立提供）

此外，《消失的國界》原班人馬製作的另外一個節目《世界的教室跟你想的不一樣》分別入圍「亞洲最佳資訊娛樂節目獎」、「最佳導演獎」。受疫情影響，李天怡及團隊在有限時間中，及時壓線採訪瓜地馬拉、澳洲等國，最後回到台灣澎湖，看到海洋子民如何投入教育，感動國際評審。而編導編導林建宏也入圍「最佳導演獎(非小說類)」，巧妙設計讓主持人在節目秀了一段西班牙文，更是畫龍點睛。

《世界的教室跟你想的不一樣》分別入圍亞洲影藝創意大獎「亞洲最佳資訊娛樂節目獎」、「最佳導演獎」。（三立提供）

「亞洲影藝創意大獎Asian Academy Creative Awards (AAA)」是新加坡媒體節（Singapore Media Festival）中的其中一個項目，該獎項先從亞洲各個地區選出不同獎項的冠軍後，再從中選出亞洲的冠軍，三立電視與來自紐澳、日本、韓國、中國大陸、香港、印度、緬甸、菲律賓、泰國、越南、印尼、馬來西亞、新加坡、斯里蘭卡等國電視與電影等共同角逐最後決賽，預計頒獎時間在12月初舉行。

(中時 )