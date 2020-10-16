43歲廖姓男子在淡水新市鎮的租屋處內栽種大麻，剌鼻的氣味引起鄰居的不適，警方經蒐證後，昨（15）天下午3時許，申搜索票在廖男的2間租屋查扣467株大麻，及320克已風乾的成品，市價超過1億元。

據了解，廖男目前無業，透過國外網店購買大麻種子來台後，自學土耕法種稙大麻，在今年4月間，先是在八里頂罟一路一處社區大樓，以房租2萬元，承租房間種植大麻，採收後獲利再到淡水新市鎮租另房間，準備擴大種植。

由於大麻味道剌鼻，引起鄰居不適向警方投訴社區常出現怪味，警方獲報後，經過1個多月來的蒐查，發現廖男住處水電費比一般家庭用量還高，屋內也常飄出大麻味道，昨天下午3時許，趁廖男返家時，持搜索票將他逮補，在屋內起獲120株大麻。

警方經分析廖男車輛車行軌跡，懷疑廖男另有他處的養植處，經過一夜審訊，廖男坦承在八里另有種植場，警方到場後發現屋內竟有347株大麻和種植設備，另也發現一本筆記，廖男嘗試種植的過程用筆記記錄下來，精進種法試圖讓大麻的產量增加。

廖男向警方供稱，所種植的大麻全是要自用，並未對外販售，但大麻數量太過龐大，依市價每公克約2至3千元，總價值超過上億元，因此警方對他的說法存疑，將繼續追查毒品去向，訊後依毒品罪嫌將廖男移送。

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(中時 )