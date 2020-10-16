大陸武統論高漲，兩岸關係已陷危局，但蔡政府不在乎，只要能煽動仇中氛圍，包含陸生、大學在內，全部都不放過，搞得現在不只大學端不敢從事兩岸學術交流，就連本次陸生返台過程都宛如噤聲，有老牌私校擔心不已，甚至沙盤推演，特別交代陸生一定要對我方海關「說對話」，深怕惹惱蔡政府，學子無法回台繼續學業。

陸生學位生大部分都已返台，但面對兩岸局勢已呈劍拔奴張，深怕相關政策再度出現變數，陸生與家長都做好決定，今年寒假都要留在台灣。

一名來自上海的陸生回憶本次返台經過，提到他所就讀的北部某老牌私校，非常擔憂陸生開放回台政策再出現變化，為保護陸生順利回到台灣，學校老師為此沙盤推演，不斷交代陸生，在桃園機場遇到移民署官員，務必以處理畢業事務來回答，絕對不能提到要在台升學，也就是要強調自己是畢業生的身分，校方如此作為，就是怕任何一個環節再出錯，避免出現之前有陸配抵台當場被海關遣送反陸的窘境。

照常理來說，對陸生等所有境外生來說，回台念書是件再普通不過的事情，但強大的政治壓力，讓大學端擔憂不已，「讓我們低調到像是用偷偷摸摸的方式回到台灣，怕我們被攻擊、被欺負，如果再惹怒政府，一個不小心可能我們就又回不來」，該名陸生說。

除了陸生回台過程艱困不已，近日某名民進黨立委把作古已久的「研修承諾書」事件，再度翻上檯面，如此行為乍看之下找不到目的，好似是要為萊豬風暴轉移戰場，但對學校來說，卻又是一陣鞭打，如此高壓的作為，讓學術圈如今幾乎一片噤聲，大學與教授們擔心只要一個說法不正確，就會惹惱蔡政府或教育部，黨政高層不高興，相關補助都喊卡，老師教學甚至也可能被為難。

中國古代有所謂的「文字獄」，《漢語大詞典》將此定義為：「舊時謂統治者為迫害知識份子，故意從其著作中摘取字句，羅織成罪」，如今民進黨政府高舉仇中大旗，將所有與兩岸交流有關的學術事物都貼上負面標籤，而在將相關事件公開後，再讓1450網軍參與公審，如此箝制學術自由的做法，與文字獄有何分別？

(旺報 )