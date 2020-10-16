金湖鎮公所公所規畫「福祿壽」系列，58度600cc裝的主題敬老酒。圖為今年推出的「福」字酒。（李金生攝）★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

相揪領酒的老人開心表示：「真讚！」（李金生攝）★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

熱心民眾替左鄰右舍的長者領酒，一次6瓶開心滿載而歸。（李金生攝）★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

迎接九九重陽節，金湖鎮公所結合屢次奪得國際大獎的金門高粱酒與全台唯一「官窯」金門縣陶瓷廠瓷瓶，推出具收藏價值的「福祿壽」系列敬老酒，首款「福」字酒今（16）日起連2天在各里辦公處贈送給65歲以上長者，相揪領酒的老人開心表示：「真讚！」

陳文顧鎮長一早偕鎮代會主席蔡乃靖赴各里辦公處，親切向長輩們賀節，受到大家熱烈歡迎，肯定鄉公所做事很用心。不少阿公、阿嬤表示，這款「老人酒」看起來很喜氣，會留下來好好收藏。

陳文顧鎮長表示，鎮公所規畫「福祿壽」系列，58度600cc裝的主題敬老酒，今年推出的「福」字酒，特別委託陶瓷廠老師傅董加添在酒瓶畫上「蝙蝠」，取其「蝠」與「福」諧音，象徵吉祥和好福氣，明、後年將陸續推出「祿」、「壽」字敬老酒，全系列的主題酒很有紀念意義和收藏價值。

蔡乃靖主席也指出，這款灌裝金酒招牌「白金龍」的敬老酒，共推出4100瓶，每瓶單價成本落在1500元左右，只要收集「福祿壽」3瓶成套，未來隨著年份增加，價值肯定不斷成長，加上喜氣設計和精美禮盒，相當受到歡迎。

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(中時 )