周潤發認證的「海真私房菜」復北店將在年底12月31日收攤，當年發哥來台拍《無雙》時就指名到「海真」嚐美味，如今不敵高租金及疫情影響復北分店也不在營業，但仍維持民生總店的營運。

想要吃到地的眷村菜「海真」總是口袋名單之一，尤其想招待從海外來的朋友，「海真」往往會率先推薦，老闆娘趙海真也說著「當年周潤發拍《無雙》時就來包場，而今年受疫情及高房租影響每月都賠本經營，以往的日客、陸客都沒了，加上每月30幾萬的高房租，實在撐不下去才結束營業，但會轉型做網路商店，會帶著員工一起轉型。」

老闆娘趙海真表示，因疫情大家的飲食習慣也跟著改變，也愛外帶餐飲，雖復北店結束營業，會將以往大家本來會從店內外店餐食改成網路商店及小店面，如水餃、獅子頭、吃不到臭豆腐、嗆鍋蛋等甚至便當，都可以讓饕客隨時帶走，未來「海真私房菜」也計畫到高雄及台中展店。

「海真私房菜」什麼好吃，就賣什麼，是趙海真經營餐廳的方式，從調整經營型態的彈性，勢必可讓眷村菜找到另一出路。

(中時新聞網)