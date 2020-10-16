基隆市長林右昌15日在廣播節目時提出，將新北鄰近基隆的行政區合併，引起外界熱議，林右昌16日出席活動時表示，是站在專業角度上提出理性討論的可能，籲民眾一同審慎思辨；但此番言論仍引起藍議員不滿怒批，市府不應該拋出假議題，扭轉基隆市的需求與市民期待。

林右昌在專訪時說，直轄市和非直轄市過去一直有爭議，就是因為財政收支畫分法問題，如果沒有直轄市和非直轄市之分，財畫法問題可以迎刃而解，此外，基隆也可以有另一種想像，例如，結合東北角和北海岸金山、萬里、瑞芳、雙溪、貢寮甚至是石門、汐止等，形成新的城市範圍。

對此，議員莊敬聖怒批，市府不應該拋出假議題，扭轉真正基隆市的需求與市民的期待，迫切需要的是將直轄市與一般縣市的中央預算取得平衡，應更加著墨與基隆市的各項市政建設，讓基隆變得更好，鄰近區域才會評估考慮吸收納入或者是合併的相關問題。

林右昌16日指出，當時接受訪問時，是站在區域規劃、都市規畫專業上，提出理性討論的可能性，並沒有要現在就有任何改變，他認為台灣很小沒必要分直轄市、非直轄市 但並非要把直轄市取消，而北海岸、東北角鄉鎮如何做行政整併、區畫可以討論，不是單一答案。

林右昌說，昨天媒體不斷向侯友宜詢問，他感到相當抱歉，下午有親自致電給侯，所幸侯表示，完全能理解其看法和論述，並覺得沒有太大問題；林右昌呼籲，大家可以理性討論未來台灣國土規畫，一起審慎思辯。

(中時 )