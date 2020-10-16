桃園市消防局第三大隊選定桃園機場捷運A11站，16日舉辦太陽光電發電設備火災搶救暨疏散演習。（賴佑維攝）

近年來政府全力推動全民綠能屋頂計畫，太陽光電發電在各機關、住戶屋頂上，已成為趨勢。一旦太陽光電發電設備有火災或受到鄰接物熱輻射，即會產生電流，對執行救災的消防人員可能產生感電危害，因此桃園市消防局第三大隊選定桃園機場捷運A11站，16日舉辦太陽光電發電設備火災搶救暨疏散演習。

桃園市政府消防局第三大隊於上午9時，於蘆竹機廠廠內進行搶救演練，包括機場捷運公司、台電公司、自來水公司、太陽光電廠商、捷運警察隊、外社派出所派員參與演練。

演練過成為，機廠人員先聯繫台電斷電並通過遠端緊急斷電將太陽能板斷電，等至消防人員到達現場後，帶隊官會行使「資訊權」要求機廠負責人提供建築物平面圖、太陽能板數量和擺放位置以及消防設備放置位置，確認火點位置後，依據「消防機關搶救太陽光電發電設備火災指導原則」，派員搶救及進行周界防護，將災害降至最低。

山腳消防分隊長莊錫坤表示，當太陽能板易受日光或有照度光線影響，產生電壓；所以當太陽能板發生火災或鄰接物火災輻射至太陽能板，皆會產生電壓，引起感電；消防人員若貿然搶救就會暴露在感電的風險下，因此，滅火行動儘可能使用乾粉或氣體藥劑。若需射水，建議在6至10公尺以上之距離處，以展開角度30度以上之水霧射水。

(中時 )