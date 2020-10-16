後疫情臺灣離島第一場萬人馬拉松賽事，「2021金門馬拉松」將於2021年1月16-17日為期兩天盛大舉行。

2021金門馬拉松的路線經過更新及國際總會丈量認證，將打卡熱點太武山及金門五大湖之一榮湖納為全新路線，為今年賽道增添特色景點，讓跑者用雙腳飽覽金門風光。

此次組別分為首日(1/16)4.5公里健康休閒組，共限11000名，次日(1/17)則為競賽組，分別有路跑組11.2公里1800名、半程馬拉松21.0975公里3800名及全程馬拉松42.195公里2400名共3組，兩日總計共19000名跑者參與金門年度盛事。

2020金門馬拉松因疫情停辦，故首次開放優先報名(2020/10/16至10/22)，回饋原先已報名金門馬拉松跑者；第二階段將於2020/10/26(一)至11/10(一)開放所有民眾上中華民國路跑協會www.sportsnet.org.tw網站報名。除此之外，於2021/1/15~1/17開放現場優先加購限量的2020金門馬拉松紀念酒，相關細節將於2021金門馬拉松競賽規程公告。

金門縣政府黃怡凱副縣長表示，金門馬拉松在特有閩南歷史文化及神秘戰地遺跡氛圍加持下，每年都獲得很大的迴響，去年度因疫情賽事停辦，目前金門依然為零確診的狀態，我們將會持續努力防疫，並於賽事期間做好一切防疫準備，全體人員進入會場必須配戴口罩，並於各會場入口架設體溫檢測站，期望跑友們安心重返金門，細細品味金門的美景、美食及賽道。

22021金門馬拉松賽事路線升級再創新，在疫情期間，台灣是相對安全區域，尤其是金門，近期偽出國已成風潮，大會也特別安排各新旅遊打卡景點及商品優惠服務，因本活動組別從休閒4.5公里到全程馬拉松皆具備，適合全家大小一同參與，期望更多台灣跑者及親友搭機來金門從事運動觀光，藉由跑步欣賞金門的風景，也讓參賽者擁有非凡的回憶。

(中時 )