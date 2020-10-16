全球最大電動車（EV）電池製造商樂金化學（LG Chem）執行長Hak Cheol Shin周五宣布，樂金化學正在與一些汽車製造商進行協商，將共同創立合資公司生產車用電池。

南韓SNE Research今年5月發布研究報告指出，今年首季樂金化學的電池使用量達到5.5 GWh，較去年同期的2.5 GWh大幅成長，市占率從10.7%急速擴大至27.1%，並首度超越日本Panasonic，晉升成為全球最大的純電動車（EV）電池供應商。

樂金化學執行長周五表示，樂金化學已在推進與通用汽車與吉利汽車設立電池合資企業的計畫，並希望擴及其他汽車製造商，但他並未提供更多細節。他表示：「我們已經宣布與吉利和通用將成立合資企業，也正在與其他幾家汽車製造商展開協商。」

樂金化學位於南京的工廠，為特斯拉上海廠生產的Model 3供應電池。執行長對此表示：「我們已經開始積極地向特斯拉供貨，這是一個良好夥伴關係的開始，且我們希望擴大夥伴關係」，「我們已開始與幾乎所有汽車製造商討論擴大合作關係，而特斯拉就是其中之一。」

不過，他也表示，正在與樂金化學討論成立合資企業的公司，並不包括特斯拉。此外，他表示樂金化學在波蘭已設有電池工廠工廠，現在也正在歐洲尋找興建新廠的地點。

樂金化學周一公布第三季營收與營業利益同步創下歷史單季新高，其第三季營收年增8.8%，達到7.5兆韓元。營業利益激增158.7%，為9,020億韓元，遠超出市場預估的7,328億韓元。

(時報資訊)