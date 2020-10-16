台中選手易伯澔、林彥均獲得花式基本型金牌、銀牌。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

全民運動會花蓮登場，台中市代表隊奪3金3銀2銅，獎牌數量為22縣市最多，其中男子組滑輪溜冰競速賽，選手柯福軒以14分53秒成績打破大會紀錄；男子組滑輪溜冰花式並排基本型及女子組滑輪溜冰花式並排基本型，分別由易伯澔、彭晨瑜蟬聯六連霸，15日搶下3面金牌，為台中爭光。

運動局表示，台中隊滑輪溜冰項目在全民運屢屢告捷，除順利奪下3面金牌，女子組滑輪溜冰競速200公尺計時賽選手彭悅慈、男子組滑輪溜冰競速1萬公尺計點淘汰賽選手柯福軒、男子組滑輪溜冰花式並排基本型選手林彥均，分別為台中拿下3面銀牌；女子組滑輪溜冰花式並排基本型選手王詩雯，以及女子組滑輪溜冰競速1000公尺爭先賽王冠之，則分別奪下銅牌。

全民運動會沙灘手球在台灣體育大學沙灘手球場開打，台中市擁有標準賽事規模的沙灘手球場地，提供全國沙灘手球優秀代表隊爭戰，台中女子組代表隊今日上午將對戰新北市爭取三、四名，男子組下午4時將與新北市爭冠，期待選手精采表現。

運動局表示，健力、拔河、輕艇水球、合球等25項競賽項目將於花蓮縣陸續開戰，歡迎大家繼續為選手加油。

(中時 )