2020亞洲影藝創意大獎（Asian Academy Creative Awards）入圍名單出爐，民視一共入圍6項大獎，夏靖庭以《三春記》入圍「最佳男主角獎」，柯叔元以社會寫實劇《鏡子森林》入圍「最佳男配角獎」；新聞節目則入圍4獎項，包括《民視晚間新聞》入圍「最佳新聞節目」、《台灣演義-台灣人類源起》入圍「最佳紀錄片」、《台灣防疫全紀錄特輯》入圍最佳時事節目，《英語新聞-寵物咖啡館》入圍「最佳單一報導獎」。

夏靖庭在《三春記》中把木訥老實的「區先生」勾勒得栩栩如生，是台灣唯一入圍最佳男主角的演員，將與香港戲劇《理想國》的黃秋生、中國古裝劇《鶴唳華亭》的羅晉以及其他5位來自不同國家的戲劇演員角逐最佳男主角。《三春記》製作人葉天倫直讚台灣之光。夏靖庭表示謝謝評審的肯定及民視及青睞影視的潘婕、葉天倫及鄧安寧導演的支持。

柯叔元以民視社會寫實劇《鏡子森林》入圍最佳男配角，戲劇導演鄭文堂表示「太棒了！」替柯叔元開心。柯叔元表示感謝民視和鄭文堂導演給予這個機會，能夠參與《鏡子森林》演出「蔡重生市長」，這是從影以來第一次演繹身分和聲望這麼崇高的政治人物，謝謝鄭文堂導演的指導，也感謝評審們的青睞，心裡充滿了感激。

被提名最佳新聞節目《民視晚間新聞》是民視的招牌新聞時段，從晚間六點到八點，整整兩小時的新聞播報帶領民眾了解國內外重要新聞。《台灣防疫全紀錄特輯》、《台灣演義–台灣人類源起》由民視新聞傳播群副總胡婉玲親自督導，前者詳實記錄台灣在這次武漢肺炎防疫過程，如何受到國際青睞等，後者為探討「台灣住民的源起」；《寵物咖啡館》是民視英語新聞精心製作的專題，今年入圍最佳單一報導。

柯叔元（右）以《鏡子森林》入圍亞洲影藝創意大獎最佳男配角，左為梁正群。（民視提供）

夏靖庭以《三春記》入圍亞洲影藝創意大獎最佳男主角獎。（民視提供）

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