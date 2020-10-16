小米、洛神、木鱉果 臺東慢食節端出臺東最有種的風味

你知道小米不只金黃色，也有白、紅、黑嗎？洛神不只是洛神，還分肥和瘦？台東的山海，孕育出許多只有在臺東才長得特別好、並且特別多樣的品種。11月14、15日即將登場的臺東慢食節《有種餐桌》，邀集臺東各路慢食料理人，為大家獻上臺東「最有種」的風味！有帶著家族遷徙記憶、自家留種延續傳統風味的小米飯，有以臺灣原生種木鱉果所研發的創意料理，還有多元品種的洛神三吃……你不用全臺東跑透透，一次就能細細品嚐。

用臺東最有種的食材 創造美味的永續餐桌

用臺東最有種的食材創造美味的永續餐桌(圖/臺東縣政府提供)

農民自行留種、保育地方品系、復育祖輩傳承的種子，不但有助於物種多樣性，也是對抗氣候變遷與糧食危機的重要關鍵。保種，已成為現今全球農業的新亮點！而臺東作為農業大縣，在多元族群與豐富文化之中，保留了許多原生種品系，以及最適應台東風土的特色作物。此次臺東慢食節以《有種餐桌》為題，精選縱谷、海線、南迴、市區與離島的慢食店家群，用小米、紅藜、洛神、愛玉、木鱉果……等臺東「最有種」的食材創造出美味又永續的餐桌！

自備餐具排隊洗碗 已成為飲食市集新標竿

除了近40個慢食店家聯合呈現的市集，還有在地保種達人與料理人所擔綱的「慢食講」，跟大家分享如何透過保種來延續自家食材的傳統滋味與文化；還有闔家歡樂、在草地上歡慶跳舞的「有種慢食操」。而現場完全不使用一次性餐具，人人自備環保餐具前來，或是憑押金借用瓷器餐具，大會也設有貼心方便的洗碗站，人們排隊洗碗的景象，已是臺東慢食節最為人津津樂道的畫面之一，也成為飲食市集的新標竿。

參加慢食節是來臺東最好的理由

參加慢食節是來臺東最好的理由(圖/臺東縣政府提供)

「慢食」在臺東推廣八年，是多元族群的鮮活滋味、當地當令的產地料理，更是臺東人共同支持的生活方式。如今已邁向第十屆的臺東慢食節，每次都有緊扣在地生活的主題，如花果醃漬、肉類、咖啡、米糧、海鮮、勇健強身，店家無不絞盡腦汁、針對主題推出限定料理，不僅臺東人引頸期待，更成為外地人來臺東的好理由。若在臺東只能選一個活動參加，一定要選臺東慢食節！(臺東縣政府廣告)

「慢食」在臺東推廣八年，是多元族群的鮮活滋味、當地當令的產地料理，更是臺東人共同支持的生活方式。(圖/臺東縣政府提供)

臺東慢食節《有種餐桌》

時間：11/14（六）-15（日）15：00-20:00

地點：鐵花新聚落（臺東市鐵花路369號）

(中時新聞網)