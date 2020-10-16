癌友是否要接種流感疫苗？余政展主任建議應諮詢主治醫師，決定接種與否與適當時機。（王文吉攝）

「正接受治療的癌症病人可以施打流感疫苗嗎？」台中慈濟醫院在流感疫苗接種時刻接獲不少詢問。外科部主任余政展指出，流感疫苗屬於不活化疫苗，既安全也有助於癌症病人減少罹患傳染病風險，增加更多保護力，該打還是要打，但依個別不同情形，建議諮詢主治醫師，決定接種與否與適當時機。

余政展指出，近日門診多位癌友來電諮詢「剛診斷罹癌，可以打流感疫苗嗎」、「正在化學治療，可以打流感疫苗嗎」、「曾經治療過癌症，現在穩定追蹤，可以打流感疫苗嗎」從癌友反應看出，不論是初診斷治療中還是已穩定追踨的階段，對是否接種疫苗仍充滿疑問。

流感盛行高峰在冬天，余政展主任表示，孩童、老人、醫療院所工作者、慢性疾病、心血管疾病及免疫力低下等高危險族群，建議應預防接種以降低罹患流感機率；癌症病人的免疫功能，由於疾病本身以及接受化學治療或放射治療所受到影響，比一般人更容易得到傳染病，或是因感染而造成嚴重後果。

余政展建議，接受口服或注射治療中的癌症病人，該打的疫苗還是要打，一般臨床做法依疾病管制署建議的標準流程，接種疫苗最好的時機是在兩次治療的中間空檔、或準備接受治療前兩周注射流感疫苗效果最佳，但部份癌友量身訂定治療計劃，不見得都會一樣，如有疑慮仍應與主治醫師討論。

今年符合接種公費流感疫苗對象包括：1.醫事人員。2.學生-國小、國中、高中、高職、五專一到三年級學生。3.50到64歲成人，65歲以上民眾。4.滿6個月以上到國小入學前幼兒。5.衛生防疫人員，安養、養護、長照機構，禽養業及動物防疫人員，孕婦及6個月內嬰兒之父母。6.幼兒園托育人員及托育機構專業人員（含社區公共托育家園）。7.具有潛在病者，包括高風險慢性病人、BMI大於30者、罕見疾病患者及重大傷病患者。

(中時 )