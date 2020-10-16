中選會今天決議，國民黨主席江啟臣提出的公投併大選公投、國民黨立法院黨團總召林為洲提出的反萊豬進口公投提案均須先辦聽證，釐清相關爭點。

中選會指出，江啟臣領銜提出之「你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？」全國性公民投票案，經10月16日中選會委員會議審議決議依法舉行聽證，以協助提案領銜人就相關爭點予以釐清，如：本案是否在「立法原則之創制」外，另涉及「原有法律之複決」；同時，就其適用範圍等相關爭點予以釐清，所以依公投法第10條規定辦理聽證。

至於林為洲領銜提出之「你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」全國性公民投票案，同樣16日委員會議審議決議依法舉行聽證，以協助提案領銜人就相關爭點予以釐清，此係依公投法第10條規定辦理之事項外，就本案是否屬於重大政策之創制抑或複決等適用事項予以確認，同時提案主文與理由之用語是否亦符合相關辦法之規定等，以協助相關爭點之釐清。

(中時 )