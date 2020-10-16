上海商銀一向重視ESG，積極履行企業社會責任，持續推動「感恩心．關懷情」社會公益活動，長期關心八里天主教安老院，於院方興建新院期間，持續捐贈重建基金並提供長者生活物資，與上海商銀慈善基金會共同舉辦「愛心送暖」，前往該院捐贈物資與致贈加菜金，並關懷長者的起居作息情形，希望帶給失去家人依靠的長者溫暖的祝福與關懷。

上海商銀表示，位於新北市八里的天主教安老院已有48年歷史，長久來已照顧上千位貧苦無依的老人，幾年前為讓長者有更安全舒適的生活空間，安老院憑著各界企業與善心人士的善款和協助，募得4億元經費興建新院，全新的安老院設有78床位，目前已收容多位高齡長者。

上海商銀指出，該行本著取之於社會，用之於社會的精神，於1990年便捐助設立上海商銀文教基金會，秉持「以文化灌溉人群，用愛心溫暖社會」的理念，推展社會文化教育及公益慈善活動，2010年該行為擴大社會公益活動範圍，又捐助設立上海商銀慈善基金會，秉持「感恩心．關懷情」的精神，結合上海商銀總行及區域中心的七個愛心志工大隊，深入全省69家分行所在社區，關懷弱勢，也關心環保，散播愛心。

上海商銀說明，該行結合基金會長期推展社會公益活動成效顯著，也獲得社會各界的肯定，上海商銀文教基金會去年即獲得文化部第14屆文馨獎的銀獎表揚。

(工商 )