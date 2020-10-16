中澳貿易再惡化 中國棉花廠傳停止收購澳洲棉花 15:252020/10/16 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國棉花廠收到命令，要求其停止購買澳洲棉花。這是中澳貿易關係惡化的最新跡象。 路透報導，中國是澳洲棉花的最大買家，2018／19作物年度這項貿易額達到約9億澳元。澳洲政府一位消息人士表示，如果中國棉花廠繼續從澳洲購買棉花，中方可能要面臨40％的關稅。 澳洲貿易部長伯明翰在一封電郵中表示，澳洲政府知悉棉花出口情況變化，伯明翰警告中國不宜採取切斷貿易的作法。 中國與澳洲關係持續緊張，早前有傳中國國營煉鋼廠和發電廠已接獲政府口頭命令，必須立即停止進口澳洲煤炭。 (工商 ) #中國 #澳洲 #棉花 #貿易 #中澳 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 兆豐中國內需A股基金 成績亮眼 04:092020/10/16 產業特刊 台幣人幣強升 匯率避險成顯學 04:102020/10/16 產業財經 陸港觀盤－三大利多支撐 中國A股震盪走高 04:092020/10/16 全球財經 李石曾留法開「中華飯店」救中國 04:102020/10/16 兩岸藝文 與習近平久未連繫 川普：不想跟他溝通 11:312020/10/16 兩岸 與中脫鉤 打造製造業強權 川普狂言：他輸了 美國就滅了 16:392020/10/16 財經 傳大陸暫停進口澳洲煤炭 陸澳關係再添緊張因素 10:542020/10/16 兩岸 新科技冷戰 中美主力戰場 04:102020/10/16 話題觀察 印媒專訪吳釗燮 願共同維護自由開放印太區域 12:342020/10/16 政治 新竹進士第整修 明年重展風華 04:092020/10/16 藝文副刊 財經熱門新聞 與中脫鉤 打造製造業強權 川普狂言：他輸了 美國就滅了 - 要聞 台幣暴升又怎樣？老謝爆台積法說大驚奇 - 財經 台灣之星iPhone12資費出爐 月租599就入手 - 財經 北京翻臉了！賣美債押日債 美媒爆背後驚人算計 - 財經 共機擾台 兩岸要開戰？老謝：台幣驚洩台灣未來 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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