中國棉花廠收到命令，要求其停止購買澳洲棉花。這是中澳貿易關係惡化的最新跡象。

路透報導，中國是澳洲棉花的最大買家，2018／19作物年度這項貿易額達到約9億澳元。澳洲政府一位消息人士表示，如果中國棉花廠繼續從澳洲購買棉花，中方可能要面臨40％的關稅。

澳洲貿易部長伯明翰在一封電郵中表示，澳洲政府知悉棉花出口情況變化，伯明翰警告中國不宜採取切斷貿易的作法。

中國與澳洲關係持續緊張，早前有傳中國國營煉鋼廠和發電廠已接獲政府口頭命令，必須立即停止進口澳洲煤炭。

(工商 )