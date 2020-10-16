公館鄉農會將於10月24日在苗栗特色館舉辦芋頭評鑑及柿子饗宴活動，推廣苗栗芋頭及公館的牛心柿。（巫靜婷攝）

公館鄉農會將於10月24日在苗栗特色館舉辦芋頭評鑑及柿子饗宴活動，推廣苗栗芋頭及公館的牛心柿。（巫靜婷攝）

苗栗縣長徐耀昌（中）體驗DIY芋頭手捲。（巫靜婷攝）

苗栗縣長徐耀昌（右二）欣賞各業者開發的芋頭創意料理，期許苗栗縣的芋頭能打出知名度。（巫靜婷攝）

公館鄉農會將於10月24日在苗栗特色館舉辦芋頭評鑑及柿子饗宴活動，推廣苗栗芋頭及公館的牛心柿。（巫靜婷攝）

公館鄉農會鼓勵業者研發芋頭創意料理，不僅色香味俱全，也達到地產地銷。（巫靜婷攝）

公館鄉農會鼓勵業者研發芋頭創意料理，不僅色香味俱全，也達到地產地銷。（巫靜婷攝）

公館鄉農會鼓勵業者研發芋頭創意料理，不僅色香味俱全，也達到地產地銷。（巫靜婷攝）

東北季風吹起，苗栗縣公館鄉出磺坑河排山上的柿子紅了，穿龍圳灌溉的芋田，產出香、鬆、綿密的芋頭，正值大量採收，今年公館芋頭產量減少，農會為加強促銷，下周六將舉辦芋頭評鑑、柿子饗宴，16日結合家政班及餐廳業者，搶先推出20多道芋頭特色料理，色香味俱全，展現多樣風貌。

公館鄉為苗栗縣芋頭主要產區，但因芋頭栽培管理不易，全縣種植面積有下降趨勢，縣長徐耀昌16日致詞提到，苗栗縣目前種植芋頭面積不到600公頃，公館以前種有400公頃，現在也只剩300多公頃，以往碰到颱風，芋頭葉雖看似茂盛，但地下的芋頭早已腐爛。

今年苗栗雖沒有颱風侵擾，但因7月高溫少雨導致芋頭熱壞了，表面坑坑洞洞有疤痕影響賣相，因此今年芋農產量減少，但農會強調對苗栗芋頭有信心。公館農會總幹事古雪雲表示，公館芋頭引用後龍溪上游富含石灰質及礦物質的水源灌溉，口感香Q綿密，品質不輸大甲。

為加強苗栗芋頭品牌行銷，並推銷公館河排的牛心柿，公館鄉農會舉辦芋頭評鑑及柿子饗宴，力邀來自苗栗市、銅鑼與公館，共53名栽培芋頭的農友參賽，冠軍「芋頭王」將於24日公布，古雪雲說，目前已有9家餐廳、糕餅店投入研發芋頭產品，農會也成立芋頭研發小組，希望達到「地產、地銷、地食」，增加買氣。

(中時 )