台灣中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥15日下午，公布11日從江蘇返台確診的台商，第二此採檢新冠病毒檢測結果，他用「很不幸」一詞來描述陰性檢測結果，遭到大陸網友集體砲轟，今天莊人祥氣憤表示，，因為實驗室篩檢一開始是陽性，後兩次是陰性，自己是對實驗室的採檢結果不一做「自嘲」，自己根本不可能對確診者興災樂禍。

中央流行疫情指揮中心日前公布一名大陸入境的確診案例、案530，為友達昆山廠職員，入境時採檢陽性，後又說陰性，被大陸質疑台灣搞烏龍，指揮中心發言人莊人祥昨日強調，這名個案14日第三度採檢結果仍是陰性，但採檢陰陰陽陽並非罕見，台灣這樣確診案例就有96例，因此仍列入確診病例。

指揮中心表示，這位男子11日因有咳嗽、流鼻水症狀，於機場入境檢測採咽喉為陽性，當時Ct值26，病毒量偏高，因此視為確定病例，不過12日二度採檢採用咽喉拭子跟痰液，結果為陰性，14日三度以唾液採檢後，結果同樣為陰性。

莊人祥表示，自己絕沒有嬉皮笑臉，全部的發文脈絡他原意是要表達，台灣疾管署實驗室的檢驗結果，一開始是陽性，後面兩次陰性，「我是對這個驗出來的結果，對實驗室來說是不幸」，他強調，自己是自嘲」實驗室，是出於本能發言。

莊人祥強調，自己不可能嘲笑確診的台商，本意當然絕對是希望台商健康，而不是對別人的病情幸災樂禍。

(中時 )