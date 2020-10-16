雙北環狀線之爭越演越烈，新北市議員葉元之16日在議會質詢時指出，環狀線造價700億元是新北市出的，營運成本11.76億也是新北出，還要另付行政管理費3600萬給北捷，北捷交還環狀線，就像代理孕母，不願交回小孩，卻要生母出奶粉錢、尿布錢，還要生母給他保母費，重點小孩也沒養好，今年虧損恐破4億，要求新北捷運局積極爭回，不要打假球。

葉元之說，九月底網友問捷運「文湖線跟環狀線」哪條好，結果答案一面倒是文湖線，根本不用比，理由包括「文湖線轉乘跟動線屌打環狀線」、「環狀線被板橋那段毀了」、「中和到新莊並沒有比較快，幹嘛坐環狀線？」、「環狀線慢到爆炸轉乘又超爛」等。

葉元之說，台北市不願交還環狀線，但是環狀線造價700億元是新北市出的，今年營運成本11.76億也是新北市出，另外還要付行政管理費3600萬給北捷。

北捷預估客運收入今年可收8億9千萬，日均量10萬人次算，但以10月份來看，假日運量才3萬多、平日4萬多，疫情過去，運量增加也很有限，等於收入也會減半，目前至8月底新北約虧3.39億元，應該還會破4億。

葉元之說，柯市府一直佔新北市的便宜，台北捷運公司有一個重置基金，之前柯市府向基金借230億元，拿去還債，利息才用0.162％，比銀行低很多。但新北市也在台北捷運公司佔9％股份，台北捷運公司不僅佔新北市便宜，還用從新北這邊賺到的錢，拿去還債，相當離譜。要求新北市捷運局積極爭取，不要打假球。

捷運局副局長林耀長表示，依照契約3年內北捷一定要還給我們，希望提早，會繼續協商。

(中時 )