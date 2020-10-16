台中市議員黃馨慧16日在民政業務質詢表示，明年元月開放萊豬進口，中央衛福部「只護航、無對策」，市府各局處應該提早研擬對策。社區關懷據點提供老人共餐據點有411處，建議調漲餐飲補助採購國產豬及有機食材，讓高齡長輩食的安心。對此，社會局表示，將持續輔導據點升級，增加據點補助經費定期聯合衛生局檢查食品安全，依規定配合辦理。

黃馨慧說，醫生提醒，有心血管疾病者食用萊克多巴胺美豬，血壓上升、心悸、誘發心臟病和高血壓的風險比一般人高出10倍以上，高齡族群飲食更需要小心、勿讓萊豬爬上餐桌。

社會局社區關懷據點有提供餐飲服務多達411處，人數達數五萬人，要如何防範萊豬混入供餐飲食中？

黃馨慧強調，依照「台中市社會局辦理社區照顧關懷據點整合性補助計畫」，老人共餐應該屬於「據點加值服務」，而「據點加值服務」只有「補助標準及項目」及「服務方式

」，根本沒有餐飲食材規定，如何確保下次市長盧秀燕與長輩共餐時不會吃到萊豬？

她說，社區關懷據點除補助行政管理費用，若提供餐飲服務，並符合標準，社會局再加碼「加值服務補助」，以每周服務天數區分，一年最低5萬7600元、最高14萬4000元，以每餐20人計算，每餐每人補助27元，只夠買2顆茶葉蛋？！

許多關懷據點要完善餐飲老人共餐服務，多靠管理者或志工自掏腰包，才能烹煮出豐富營養菜色，但這非長久之計。黃馨慧向副市長黃國榮、社會局長彭懷真建議，調漲共餐食材補助採購國產豬肉、在地或有機食材，讓高齡長輩們食的安心又健康。

針對議員關心社區照顧關懷據點餐費，社會局表示，社區照顧關懷據點餐飲費屬於巿府自編預算額外加值補助，今年及明年皆編列776萬元。

近年來中央推動社區照顧關懷據點升級為社照C據點，經費依照辦理時段，由原本18萬元提升至27萬元到120萬元不等，共餐費用將提升，社會局未來將持續輔導據點升級，增加據點補助經費。

社會局表示，由於社區照顧關懷據點是自主共餐，食材多數來自市場採購或社區互助提供肉品，社會局雖然不能強制規範，提醒社區購買有生產履歷的食材，定期聯合衛生局檢查食品安全，一切依規定配合辦理。將持續加強宣導相關知識，並透過營養知能課程，教導長輩食安觀念。

(中時 )