高雄前市長韓國瑜離開高雄後，回到雲林沉潛休息4個多月，一舉一動仍持續受到各界關注，外界更紛紛猜測他復出政壇的下一步，而死忠支持者「韓粉」，也都期待他將再度參選。對此，前高雄市新聞局長，也被視為韓國瑜子弟兵的王淺秋在政論節目中則透露，自己在路上突然被一名支持者詢問關於韓國瑜的一個問題。

王淺秋在政論節目「新聞大白話」中談到，「知道很多人都在等也很焦慮，連我14日戴口罩在路上走路，突然有人從後面追上來找我，嚇了一跳，以為怎麼了，結果對方是一名支持者，急著攔我下來，就是想知道韓先生下一步。」

王淺秋直言，「我最近跟他(韓國瑜)所有接觸裡頭，我所聽到他的所有思考，都沒有桃園或是台北這些，因為現在不是他可以思考這些的時候，他現在唯一選擇是就是沉澱，包括把自己身心調養好、把一切準備好，他並沒有對特定職位再去做思考、再去要什麼」。她強調，韓國瑜在沉潛的過程中，看看自己還能做什麼，這一些當然要過一段時間才能明朗。

至於，先前更有消息流傳韓國瑜將出席大型公開活動的行程，而他本人則在臉書澄清，目前並沒有參加任何大型公開活動的計畫，近期會參加的就是一些老同學的私人聚會，和老朋友聊聊天、敘敘舊，生活非常單純。

(中時新聞網)