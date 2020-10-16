已成為鍋貼代名詞的四海遊龍品牌，導入電子支付的速度不落人後，正式導入悠遊付結帳，10月16日起至11月15日止，持悠遊卡或悠遊付於四海遊龍單筆扣款滿新台幣200元，即可獲贈豆漿一杯(原價15元)。

悠遊卡長期服務在地美食產業，讓消費者不需翻錢包、掏零錢即可完成結帳，體驗無現金支付的便利性，也讓商家忙碌之餘不需分身找零，悠遊付上線後除了繼續服務客戶，消費者以手機就能完成結帳，真正不需帶錢包。

如果以悠遊付支付單筆滿200元，還可加碼獲贈儲值金20元，等於雙重回饋，只需掃描店家收款碼，免掏錢、免找零，是食安一大進步。

四海遊龍於1993年在永和發跡，不但發揚了台灣的鍋貼文化，也讓鍋貼成為隨手可得的國民美食，且在台灣及中國大陸各地都有據點。悠遊卡公司與四海遊龍合作多年，一直以來都能使用悠遊卡消費，悠遊付上線後也搶先導入，讓每位到四海遊龍消費的饕客都能享受便利優惠的多元支付。

(科技)